56-летнему нижегородцу врачи успешно пересадили донорское сердце

В Нижегородской области впервые в этом году врачи выполнили пересадку сердца

В Нижегородском минздраве рассказали, что в регионе была проведена первая в этом году операция по пересадке донорского сердца. Всего в регионе их было четыре, сообщает pravda-nn.ru .

Пациентом стал 56-летний мужчина. У него терминальную стадию сердечной недостаточности. В 2022 году он впервые попал в больницу, после чего постоянно находился в терапии. Известно, что с каждым годом состояние мужчина становилось только хуже: мозг и легкие не получали достаточно крови, насыщенной кислородом. В связи с этим было принято решение искать донорское сердце.

Находясь в ожидании, пациенту пришлось прибегнуть к интенсивной терапии. А когда нашелся донор, его сразу же вызвали в областной кардиоцентр им. Королева и провели операцию в ночь с 27 на 28 июня. Врач-кардиохирург Виктор Вайкин руководил процессом.

Стоит отметить, что пересадка прошла успешно. Спустя 10 часов после операции мужчина уже мог самостоятельно дышать и разговаривать, а через сутки — садиться и кушать. Главный врач СККБ им. Королева Антон Максимов отметил, что чаще всего в такой процедуре нуждаются молодые люди работоспособного возраста, перенесшие воспалительные заболевания, давшие осложнения на сердце.

«Также в этой операции могут нуждаться пациенты, длительно страдающие стенокардией и ишемической болезнью сердца. В ряде случаев трансплантация остается единственным возможным вариантом спасения жизни человека», — добавил эксперт.