5,5 тыс раз в Подмосковье узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122

В Подмосковье, чтобы уточнить информацию о состоянии родственника, который находится на лечении в стационаре, можно позвонить по телефону 122. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Узнать состояние родственника, проходящего лечение в одной из наших больниц, можно оставив заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже почти 5,5 тыс. человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.

На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.