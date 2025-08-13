5 операций у пациента: врачи в Москве сделали все манипуляции за раз

сегодня в 07:00

В Москве врачи за один наркоз провели пациенту 5 операций

48-летнему пациенту доктора в столице провели 5 операций за раз под одним наркозом с помощью техники eTEP-RS, сообщил РИАМО хирург Скандинавского центра здоровья Дмитрий Монахов.

У мужчины диагностировали двустороннюю паховую грыжу, невправимую пупочную грыжу и диастаз прямой мышцы живота (расхождение мышц живота по средней линии). Еще его беспокоил дискомфорт при интимной жизни. Урологические обследования не выявляли отклонений, а жалобы сохранялись.

Со временем грыжи выросли, пупочная перестала вправляться в брюшную полость, диастаз усиливал косметический дефект. При этом сохранялся риск ущемления грыжи, что могло потребовать экстренного вмешательства.

Дополнительная диагностика показала, что есть липома семенного канатика (доброкачественное жировое образование в области семенного канатика), которая вызывает локальный дискомфорт. Тогда медики решили провести симультанную операцию (одновременное выполнение нескольких вмешательств за один наркоз).

Пациенту одномоментно выполнили: герниопластику пупочной и двусторонней паховой грыжи, коррекцию диастаза прямой мышцы живота, удаление липомы семенного канатика.

Столичные врачи применили технику eTEP-RS (extended Totally Extraperitoneal Rives-Stoppa — расширенная тотальная экстраперитонеальная герниопластика по методике Ривеса-Стоппа). Операция проводится без входа в брюшную полость и позволяет устранить несколько патологий через проколы размером 5-10 мм.

Все действия выполняются в так называемом анатомическом слое, не содержащем сосудов (holy plane — безопасное пространство между мышцами и брюшиной). Это снижает травматизацию и позволяет безопасно установить сетчатый имплант для укрепления брюшной стенки.

Метод активно используется с 2017 года и позволяет устранить одновременно грыжи и диастаз с коротким восстановлением.

Операция прошла успешно, без осложнений. Госпитализация заняла менее трех дней. Уже сразу после вмешательства появилась положительная динамика. Пациент быстро восстановился и вернулся к повседневной жизни.