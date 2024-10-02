443 малыша родились в стенах Щелковского перинатального центра в сентябре

За сентябрь в Щелковском перинатальном центре родились 244 мальчика и 199 девочек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего с начала этого года в городском округе Щелково родилось более 4 тыс. детей. Среди них было 30 пар мальчиков-двойняшек, 38 пар девочек-двойняшек и 21 пара, в которых родились мальчик и девочка. А в прошлом месяце в нашем округе на свет появились тройняшки — три мальчика.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там есть вся информация о системе родовспоможения в регионе.

Также в Подмосковье работает единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03 (ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.