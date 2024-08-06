400 детей прошли лечение в санатории НИКИ детства Подмосковья после ремонта

Около 400 детей детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства с момента открытия в феврале после масштабной реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Лечение у нас проходят пациенты от 3 до 14 лет с бронхолегочными заболеваниями, например, бронхиальной астмой, а также дети, перенесшие бронхиты, пневмонию, коронавирус и другие заболевания бронхолегочного дерева. Кроме того, помощь у нас получают дети с заболеваниями ЛОР-органов. Также у нас проходят лечение пациенты с эндокринными патологиями, например, ожирением», — рассказала заведующая санаторным отделением НИКИ детства, врач-пульмонолог Ирина Вишнякова.

Специалист отметила, что для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа лечения, которая основана на консультации специалиста высокого уровня — врача-физиотерапевта. Врачи-диетологи НИКИ детства разрабатывают для каждого юного пациента свою программу питания.

«Санаторное отделение НИКИ детства полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием. Работают кабинеты физиотерапии, гидро-, тепло- и электролечения, механо-, лазеро- и кинезитерапии, зал лечебной физкультуры и массажа, тренажеры с биологической обратной связью, в том числе беговая дорожка с возможностью проводить тредмил-тест. Кроме того, мы проводим сеансы оздоровления в соляной пещере, кислородной камере и кедровой фитобочке. Также наши маленькие пациенты очень любят виртуальную реабилитацию», — добавила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Санаторное отделение НИКИ детства рассчитано на единовременное пребывание 45 детей. Каждого маленького пациента всегда сопровождает один из родителей. Санаторное лечение можно получить бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.