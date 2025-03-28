40 тыс часов надиктовали врачи Подмосковья с помощью функции голосового ввода

В медучреждениях Московской области используется система голосового ввода для заполнения медицинской документации. Устройства используют врачи-специалисты, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологи при описании исследований, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Одна из наших задач — выстроить работу таким образом, чтобы врачи могли больше времени уделять пациенту, а не заполнению медицинских документов, поэтому мы продолжаем внедрять информационные сервисы в систему здравоохранения Подмосковья. Благодаря системе распознавания речи, данные вносятся автоматически. Это позволяет сократить время, затраченное на описание исследований. С начала года с помощью этого сервиса врачи надиктовали 40 тыс. часов данных в медицинскую документацию», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для голосового ввода используется специальное программное обеспечение и микрофон. Врач надиктовывает результаты исследования, а система автоматически вносит данные. Специалисту остается только проверить готовый документ перед отправкой.

Для получения описания исследования пациентам нет необходимости ждать результатов или повторно посещать поликлинику. Данные доступны пациенту в электронной медицинской карте на региональном портале «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.