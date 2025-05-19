40 литров крови заготовили в Королеве в рамках акция «Спасибо, Донор!»

Сегодня в ЦДК имени М. И. Калинина прошла вторая в этом году акция «Спасибо, Донор!», и собрала около 100 неравнодушных жителей наукограда. Среди участников мероприятия были представители различных сфер и профессий: сотрудники градообразующих предприятий, студенты вузов и колледжей, муниципальные служащие, врачи и учителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.

Благодаря общему участию удалось заготовить более 40 литров донорской крови, необходимой для спасения жизней пациентов больниц и клиник Подмосковья.

Стоит отметить активное участие в акции королевской команды волонтеров, которая обеспечила организацию мероприятия: ребята встречали доноров, оказывали информационную поддержку на всех этапах, разливали чай.

Основная цель подобных мероприятий — не только пополнение запасов крови в Московской области, но и повышение осведомленности общества о важности донорства. Донорская кровь крайне необходима в любое время, и акции подобного рода играют ключевую роль в спасении жизней.

Следующая акция «Спасибо, донор!» запланирована на 28 июля. Все желающие могут присоединиться к этому благородному делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.