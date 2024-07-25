3,5 тыс малышей появились на свет в Видновском перинатальном центре с начала года

В Ленинском городском округе за 2024 год на свет появилось 3500 малышей. Ирина Мазур стала мамой 3500-го ребенка, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Я очень благодарна всем, кто помогал, и могу сказать уверенно, что это замечательный перинатальный центр с очень доброжелательным персоналом», — поделилась мама Ирина.

В пресс-службе отметили, что 23 июля глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов посетили Видновский перинатальный центр и пообщались с Ириной и другими пациентками.

«Ежегодно здесь появляется на свет более 6 тысяч малышей. А спрос на роды ещё больше. Имеющихся площадей не хватает, чтобы принять всех желающих. Активно растёт население Ленинского, но обращаются сюда и жительницы других городских округов. Поэтому в планах провести капремонт акушерско-гинекологического корпуса. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства ещё одного корпуса. Это позволит принимать больше пациенток и сократить срок ожидания записи к врачам», — приводятся в сообщении слова председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

В Видновском перинатальном центре планируется появление более 2500 малышей на свет до конца этого года. В сентябре 2024-го ожидается выписка 130-тысячного ребёнка с момента открытия ещё родильного дома в 1986-м.

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