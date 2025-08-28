34 новых специалиста пришли в Солнечногорской больницу с начала года

С начала 2025 года Солнечногорская больница привлекла на работу 34 врачей, сообщили в пресс-службе округа.

Это педиатры и терапевты, акушеры-гинекологи, кардиологи, травматологи-ортопеды, офтальмологи и хирурги, эндокринологи и оториноларингологи. На сегодняшний день укомплектованность врачами в поликлиниках округа составляет 94%, медсестрами — 96%.

В настоящее время в Солнечногорске 182 медика получают ежемесячную выплату на аренду жилья, 46 специалистов предоставили земельные участки под строительство домов, в программе «Приведи друга» участвуют пять специалистов, также действует компенсация проезда до места работа, а в решении жилищных вопросов помогают госпрограммы «Земский фельдшер» и «Социальная ипотека».

«Мы продолжаем активно привлекать специалистов и создавать условия для комфортной работы наших медиков. Это позволит обеспечить высокий уровень медицинской помощи жителям нашего региона, — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас в медучреждения требуются неврологи, участковые педиатры и терапевты, а также врачи функциональной диагностики.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.