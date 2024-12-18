321,2 млрд рублей выделят из бюджета Подмосковья на развитие здравоохранения в 2025 году

Основная задача государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» — гарантированно обеспечить жителей региона доступной, качественной и своевременной медицинской помощью. Расходы на эту сферу в следующем году составят 321,2 млрд рублей, в том числе 179,5 млрд рублей за счет средств областного и федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Здравоохранение — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, поэтому в Московской области ежегодно стараются повышать уровень обслуживания в медицинских учреждениях: закупать современное оборудование, в том числе компьютерные томографы, МРТ, ангиографы для проведения ранней диагностики тяжелых заболеваний, обновлять парк автомобилей скорой медицинской помощи. На эти цели в 2025 году предусмотрено 16,7 млрд рублей.

Значительная часть расходов в системе здравоохранения региона приходится на оказание бесплатной медицинской помощи по ОМС и базовые потребности отдельных категории граждан, которым, в виду наличия определенных заболеваний или инвалидности, положено льготное обеспечение лекарственными средствами и другими медицинскими изделиями. Так на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан заложено 31,1 млрд рублей.

Среди первостепенных задач медицинской отрасли Московской области — повышение продолжительности жизни до 75 лет к 2027 году, а также снижение смертности населения, в том числе материнской и младенческой. В Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения, оказывается высокотехнологичная помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным с экстремально низкой массой тела.

В числе приоритетных направлений регионального здравоохранения также ликвидация кадрового дефицита, привлечение в отрасль квалифицированных сотрудников, в том числе из других российских субъектов. Для этого реализуется комплекс мер поддержки медицинских работников, включая компенсацию за аренду жилья медицинским работникам; единовременную компенсационную выплату; доплаты работникам (участковым врачам, молодым специалистам, водителям скорых и другие категории сотрудников). На эти цели на 2025 год предусмотрено 15,3 млрд рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.