3 новых врача эндоваскулярной диагностики начали работать в больнице Егорьевска

В Егорьевскую больницу пришли работать сразу три молодых специалиста — это врачи рентгенэндоваскулярной диагностики. Они проводят операции на сосудах без хирургических разрезов под местной анестезией и под контролем рентгенологического оборудования. Во время операции пациент находится в сознании. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время операции эти медики похожи на русских богатырей в доспехах. Они надевают на себя тяжелые халаты с железными пластинами и входят в операционную.

Один из них — врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Вячеслав Атрошенко.

«Я увидел весь спектр возможностей, который дает это направление медицины. Считаю это рукотворным чудом, ведь мы спасаем людей с инсультом, с онкологией», — сказал молодой специалист.

Вячеслав решил связать свою жизнь с медициной еще в школе, прошел множество профориентационных тестов и понял, что хочет спасать жизни людей.

В Егорьевск молодой специалист переехал из Москвы. Говорит, его привлекли возможности и оборудование Егорьевской больницы. Кроме лечения пациентов, Вячелав продолжает заниматься научной деятельностью, учится в аспирантуре и работает над своей диссертацией.

Еще один новый специалист сосудистого центра Руслан Хисанов. Он окончил ординатуру в Оренбургском государственном медицинском университете. Руслан сравнил свою работу с алмазной огранкой.

«Ведь сосуды маленькие, а операция на них — ювелирная. Но главное — милосердие. Спасать людей, которые поступили в критическом состоянии, видеть, как они заново начинают жить полноценной жизнью, дорого стоит, — считает Руслан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.