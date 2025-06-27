28 июня жители Раменского смогут проверить свое здоровье в городском парке

Раменская больница организует выездную диспансеризацию для жителей округа. 28 июня с 10:00 до 15:00 в Раменском городском парке на площади Победы будет работать передвижной медицинский комплекс «Мобильная диспансеризация», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Раменчане смогут пройти обследования в рамках первого этапа диспансеризации без предварительной записи. Медики проверят состояние здоровья всех желающих прямо на свежем воздухе.

«Проведенные исследования специалистов Центра здоровья позволяют на ранней стадии выявить или предупредить возможные заболевания. На основании проведенных диагностических манипуляций врач-терапевт дает заключение пациенту, и далее участковый терапевт, по необходимости, направит его на дополнительные исследования или к узкому специалисту», — рассказывает руководитель Школы Здоровья, врач-физиотерапевт Раменской больницы Виктория Борисовна Догорян.

«Это очень удобно для жителей, так как нет необходимости идти в поликлинику, а во время прогулки на свежем воздухе можно пройти первый этап диспансеризации», — отметила заведующий центральной поликлиникой Людмила Паненкова.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.