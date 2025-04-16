262 литра крови сдали доноры в Мытищах в I квартале этого года

Неделя популяризации донорства крови, которую российский Минздрав проводит в 14 по 20 апреля, в Мытищинской больнице началась с коллективной акции по сдаче крови сотрудников МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тематическая неделя приурочена ко Дню донора в России, который ежегодно отмечается 20 апреля. Из 19 специалистов «МФЦ Мытищи», пришедших весенним утром в отделение переливания крови на улице Коминтерна, донорами стали 13 человек. У остальных во время обязательного обследования перед сдачей крови были выявлены временные противопоказания. Важно, что не иссякает поток людей, готовых прийти на помощь ближнему: ежедневно кровь в профильном отделении Мытищинской больницы сдают 12-14 человек. Коллективные акции помогают привлечь внимание к важности миссии доноров и поднять престиж движения. Завершится тематическая неделя Минздрава донорской акцией членов Общественной палаты Мытищ, которая намечена на 22 апреля.

«От всего сердца благодарим как активистов донорского движения, так и тех, кто пришел к нам сдавать кровь впервые. Хочу отметить, что более 450 мытищинцев награждены знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Это люди, сдавшие кровь 40 раз и более. Накануне Дня донора список награжденных пополнится еще тремя именами. В прошлом году в отделении переливания крови нашей больницы было проведено 2 175 донаций — на 175 больше, чем было необходимо по госзаданию. Есть все шансы превзойти это достижение: за первый квартал 2025 года мы провели уже 583 донации, собрав 262 литра цельной крови. Каждый литр бесценной жидкости — это спасенные жизни пациентов Мытищинской больницы: рожениц и новорожденных младенцев, людей, пострадавших в авариях и страдающих тяжелыми, смертельно опасными заболеваниями. Донорская кровь остается незаменимой и сегодня, в век высоких медицинских технологий», — рассказала заведующая отделением переливания крови Мытищинской больницы Людмила Дмитричева.

Врач добавила, что доказано позитивное влияние регулярной сдачи крови на организм донора. Снижается риск развитие атеросклероза, среди доноров значительно реже случаются сердечные приступы и другие сосудистые катастрофы. Крепче становится иммунитет к инфекционным заболеваниям. Безусловно, речь идет о людях, не имеющих абсолютных и временных противопоказаний к сдаче крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.