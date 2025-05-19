26 мая в филиалах МОККВД пройдет день бесплатной диагностики родинок

26 мая в филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера состоится день диагностики меланомы, в рамках которого жители Подмосковья смогут бесплатно проверить состояние родинок с целью своевременного выявления и предотвращения развития одного из самых агрессивных видов раковых новообразований — меланомы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Особое внимание состоянию кожи следует уделять людям с множеством невусов (родинок), наследственной предрасположенностью к раковым заболеваниям кожи, повышенной пигментацией и чувствительностью к солнечному воздействию. Также это касается тех, кто заметил изменение цвета, размера или формы родинок, образование корочек, шелушение, воспаление, боль или дискомфорт. Кроме того, проверка состояния кожи важна и для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет быть уверенным в своей безопасности.

«Ежегодный День диагностики меланомы является важным инструментом предупреждения развития опасного вида рака кожи, способствуя повышению уровня информированности среди населения и обеспечению доступности профессиональной консультации ведущих специалистов», — отметила главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Записаться на бесплатную диагностику меланомы можно до 23 мая по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 2000-345.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.