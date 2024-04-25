2,5 тыс детей с диабетом обеспечивают мониторингом глюкозы в Подмосковье

В Московской области организовано обеспечение детей с сахарным диабетом 1-го типа непрерывным мониторингом глюкозы. Система непрерывного мониторинга глюкозы — это специальное устройство, позволяющее отслеживать уровень сахара в крови круглосуточно в режиме реального времени, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Система непрерывного мониторинга глюкозы — это специальное устройство, позволяющее отслеживать пациентам и их родителям уровень сахара в крови круглосуточно в режиме реального времени.

«Такая болезнь, как сахарный диабет вносит колоссальные изменения в образ жизни. Это касается регулярного измерения уровня сахара в крови. Благодаря такой системе, измерять его намного легче, так как нет необходимости постоянно прокалывать палец, нужно просто поднести устройство к сенсору, закрепленному на плече. На данный момент на диспансерном учете в регионе состоят более 2,5 тыс. детей с сахарным диабетом 1-го типа и все они обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Решение о назначении системы мониторинга принимает лечащий врач-эндокринолог при наличии у ребенка медицинских показаний.

Само устройство выдается на основании решения врачебной комиссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.