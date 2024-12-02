230 «земских» врачей и фельдшеров начали работать в Подмосковье в 2024 году

В Московской области для привлечения медицинских кадров в сельские территории реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так, медработники могут получить единовременную денежную выплату до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Московской области действует широкий перечень мер соцподдержки. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», мы не только поддерживаем специалистов, трудоустраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медорганизации трудоустроилось 230 «земских докторов» и «земских фельдшеров», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С начала года по данным программам больше всего медработников трудоустроились в Одинцовскую, Щелковскую, Зарайскую, Можайскую и Шаховскую больницы.

Принять участие в программе могут врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей. Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.

Более подробно узнать о программе, а также других мерах соцподдержки для медицинских специалистов можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.