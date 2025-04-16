23 врача из регионов РФ поучаствовали в показательных операциях в стенах МОНИИАГ

Ранее в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) завершился пятидневный обучающий курс для врачей акушеров-гинекологов и урогинекологов, посвященный вопросам хирургии тазового дня. В его работе приняли участие 23 врачей из Москвы, Подмосковья, Иркутска, Тюмени, Перми, Тулы, Красноярска, Твери, Калуги, Самары, Ставропольского края, Сахалинской и Алтайских областей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В рамках курса у врачей-хирургов была возможность принять участие в показательных операциях, которые провели ведущие хирурги страны.

«Хирургия — эта сфера, в которой крайне важным является передача знаний «из рук в руки», от хирурга хирургу. За 5 дней мы провели 22 показательных операции, направленных на решение самых разных и распространенных проблем тазового дна у женщин: стрессовой формы недержания мочи, пролапса гениталий, в том числе лапароскопическим и робот-ассистированным методом. Это, безусловно, ценный практический опыт не только для начинающих, но и для опытных специалистов, который будет применяться ими на службе практическому здравоохранению нашей страны», — сказал руководитель отделения оперативной гинекологии института Александр Попов.

Каждый год в стенах МОНИИАГ проводится более 4 тыс. гинекологических операций. В этом году уже выполнено 60 операций на роботическом хирургическом комплексе, среди которых операции по лечению распространенных форм эндометриоза, рецидивов пролапса тазовых органов, реконструктивных операций и в связи с различными формами онкологических заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.