23 малыша родились в Подмосковье в новогоднюю ночь

В Московской области в новогоднюю ночь на свет появились 23 ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Среди них были 12 мальчиков и 11 девочек.

Самый первый малыш этого года появился на свет в Московском областном перинатальном центре в 00:50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье 80-90 тыс. детей рождаются каждый год.

Для региона, по словам Воробьева, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

