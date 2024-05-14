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21 врач по восьми специальностям начал работать в Ступинской больнице в 2024 г

В округе Ступино продолжается работа по повышению качества медобслуживания жителей, обеспечению надежной работы инфраструктуры здравоохранения, внедрению медицинских услуг нового поколения и привлечению медицинских кадров. Так, с начала года в Ступинскую больницу принят 21 врач по восьми специальностям, сообщается на официальном сайте администрации округа.

На уровне муниципалитета и региона предусмотрены меры социальной поддержки работникам здравоохранения:

ежемесячная денежная выплата - компенсация аренды жилья;

ежемесячная доплата «Молодым специалистам»;

«Социальная ипотека»;

«Земский доктор»;

«Приведи друга»;

«Земля врачам».

101 медицинский работник Ступинской клинической больницы обеспечен земельными участками,

бюджетная ипотека (с 2024 года);

специальные социальные выплаты.

Для врачей-педиатров в округе существуют дополнительные меры соцподдержки:

выделение служебного жилья с возможностью приватизации через 12 лет непрерывной работы в учреждении;

единовременная выплата для переезда из другого региона в размере с 200 тыс до 500 тыс рублей;

помощь в получении мест для детей врачей в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.