2 миллиона женщин в фертильном возрасте проживает в Подмосковье

В Подмосковье проживает 4,5 млн женщин, из них в фертильном возрасте 2 млн, сообщила начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Московской области Елена Ляккер.

«Сейчас в Московской области 74 женские консультации и 25 родильных домов. Это означает, что мы обеспечиваем наших женщин высококачественной медицинской помощью», — сообщила Ляккер во время круглого стола комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы.

Она добавила, что в настоящее время в Подмосковье есть 6 перинатальных центров, оборудованных по последнему слову техники. В других медицинских учреждениях обновляется оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей на работу.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.