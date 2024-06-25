19 поликлиник Одинцова участвуют в проекте «Поликлиника. Перезагрузка»

В Московской области реализуется проект «Поликлиника. Перезагрузка». Порядка 19 поликлиник Одинцовского округа принимают участие в проекте. Об этом сообщает администрация округа.

Главный врач ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Александр Грицанчук доложил, что выработан комплекс мероприятий, который может повысить эффективность первичного звена: доступность первичной медико-санитарной помощи, совершенствование существующих и внедрение новых организационных технологий оказания первичной медико-санитарной помощи, устранение дефицита и повышение уровня квалификации кадров, а также реализация проекта «Поликлиника. Перезагрузка».

«За 2024 год уже было организовано 36 выездов передвижных мобильных комплексов с узкими специалистами и выполнено 170 посещений к узким специалистам. В этом году рост темпа диспансеризации составил в 2,6 раза больше, чем в прошлом году. За счет активной работы, в первую очередь, амбулаторно-поликлинического звена. Диспансеризация с плановым показателем на 2024 год в почти 115 тысяч человек уже выполнена на 35%», — сообщил Александр Грицанчук.

Как добавил главврач, в этом году проведено уже свыше 25 тысяч телемедицинских консультаций. Это модернизация работы горячей линии главного врача с 60 до 250 звонков в день, выдача 9 видов онлайн-справок, а также круглосуточная работа линии паллиативной помощи. Еще один важный шаг в повышении эффективности первичного звена — открытие симуляционного центра.

«В течение недели он будет уже развернут на площадях, которые мы подготовили для него. Центр позволит повышать качество медицинской помощи, оттачивать навыки специалистов в других подразделениях, повышая грамотность в оказании медицинской помощи», — рассказал Грицанчук.

Новая кадровая политика также направлена на повышение имиджа и привлечения научных кадров на территорию областной больницы.

Для медиков реализуется широкий спектр региональных мер поддержки. Это и профессиональные премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер», «Подмосковная медицинская сестра», «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация оплаты аренды жилья, губернаторская доплата и компенсация оплаты ЖКУ в 50%. Все эти меры поддержки позволяют привлекать сотрудников в Одинцовский городской округ.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил уделить особое внимание отработке встреч и обращений жителей в формате было/стало, а также повышению информированности населения в тех или иных вопросах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года все подмосковные поликлиники, женские консультации и стоматологии планируется привести к единому стандарту. Медучреждения региона станут более комфортными как для пациентов, так и для врачей, среднего медперсонала, которые там работают.

«Мы продолжаем серьезно заниматься модернизацией здрава Подмосковья: привлекаем специалистов, обновляем помещения и оборудование, внедряем умные технологии. Одна из ключевых задач — привести наши медучреждения к единому современному стандарту. С 2022 года в рамках проекта «Поликлиника: перезагрузка» разделяем потоки пациентов, создаем понятную навигацию, комфортные зоны ожидания, безбарьерную среду, предусматриваем более удобное расположение кабинетов», — отметил глава региона.