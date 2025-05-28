18 рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в больницы Подмосковья с начала года

В подмосковные больницы продолжает поступать современное медицинское оборудование, в том числе передвижные рентген-аппараты типа С-дуга. Такая медтехника позволяет врачу непосредственно во время проведения операции получать рентгеновские снимки под различным углом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Современное оборудование необходимо для проведения оперативных вмешательств и оказания качественной медицинской помощи. Для этого мы продолжаем закупать медтехнику для наших больниц. С начала года в 14 больниц нашего региона поступило 18 рентген-аппаратов типа С-дуга», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

На закупку новой медтехники было выделено почти 262 млн рублей.

Новые аппараты С-дуга поступили в Долгопрудненскую, Клинскую, Химкинскую, Можайскую, Рузскую и другие больницы. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.