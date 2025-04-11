18 новых рентген-аппаратов заработало в медучреждениях Подмосковья с начала года

В отделении общей врачебной практики Электростальской больницы начал работу новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Продолжаем оснащать наши медицинские организации современным цифровым оборудованием. Так, в отделении общей врачебной практики Электростальской больницы заработал новый рентген аппарат, на закупку которого было направлено более 22 млн рублей. Всего с начала года в больницах Подмосковья заработало 18 рентген-аппаратов на сумму 505 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач.

Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или по номеру телефона: 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.