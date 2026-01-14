16-летняя москвичка едва не умерла из-за редчайшей аллергии на антидепрессанты

В Москве 16-летняя девушка оказалась на грани смерти после приема медикаментов, прописанных в частном центре психиатрии. У пациентки развился крайне редкий синдром Лайелла, и кожные покровы начали отслаиваться, сообщает Telegram-канал «112» .

В Москве 16-летней девушке потребовалась помощь психиатра после того, как она ощущала свою жизнь как повторяющийся «день сурка» и не видела перспектив. После попытки самоубийства в конце декабря семья приняла решение обратиться в платную клинику «Роса». После ряда обследований девушке назначили комплекс препаратов, включающий антидепрессанты, нейролептики и противосудорожные средства, и отпустили домой.

По словам матери девушки, ее дочь выписали 30 декабря, она была в отличном настроении и полна энергии. На следующий день у нее начался конъюнктивит, затем губы сильно опухли, во рту появились язвы, как при стоматите, поднялась температура до 39 градусов, а на лице проявилась едва заметная сыпь.

Позднее состояние девушки стремительно ухудшалось. Родители вызывали скорую помощь трижды, обращались в инфекционную больницу, и 1 января их дочь срочно госпитализировали в Морозовскую больницу. Медики установили, что у подростка тяжелейшая аллергическая реакция на препарат «Ламотриджин», назначенный частным психиатром. Это привело к развитию токсического эпидермального некролиза, а вместе с ним — синдрома Стивенса-Джонсона (Лайелла), который, по статистическим данным, встречается примерно у одного человека на миллион.

Пока девушка боролась за жизнь под наблюдением врачей, ее родители пытались добиться справедливости от сотрудников частной психиатрической клиники. По словам матери, врачи не приняли во внимание возможность аллергии на назначенные лекарства и не предупредили о возможных нежелательных последствиях.

В настоящее время состояние Лизы улучшается, но ей предстоит длительный процесс восстановления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.