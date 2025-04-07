1,4 тыс человек поучаствовали в акции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья

В прошедшие выходные в парках Московской области проходили мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья. Так, жители Московской области могли получить консультацию медицинских специалистов в более чем 40 городских парках региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Сегодня отмечается Всемирный день здоровья, и Московская область не осталась в стороне. Накануне в наших парках мы провели мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, в которых приняли участие почти 1,4 тыс. человек. Сегодня в здании Дома Правительства Подмосковья под руководством наших олимпийских чемпионов и выдающихся спортсменов совместно с Дмитрием Губерниевым провели зарядку для сотрудников. Мы научились делать позитивным утро, настраивать себя на продуктивный рабочий день и решать когнитивные задачи», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. В этом году его тема — «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.