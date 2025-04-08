130 единиц офтальмологического оборудования закупят в медучреждения Подмосковья

В этом году в больницы Московской области продолжит поступать современное медицинское оборудование, в том числе офтальмологическое. Так, в медучреждения региона закупят офтальмоскопы, лазеры, хирургические системы и другую медтехнику. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Современное оборудование позволяет специалистам проводить более точную диагностику, а значит и более эффективное лечение различных патологий зрения. В этом году мы закупим в наши больницы более 130 единиц офтальмологического оборудования. Всего на эти цели выделено более 863,4 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медтехника поступит в 22 больницы, в том числе Наро-Фоминскую, Пушкинскую, Видновскую, Одинцовскую и другие.

Оборудование закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.