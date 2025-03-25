13 современных рентген-аппаратов запустили в больницах Подмосковья с начала года

В медицинские учреждения Московской области продолжает поступать цифровое тяжелое медицинское оборудование. Так, с начала 2025 года, в поликлиниках и больницах региона установили и запустили 13 рентген-аппаратов. Один из них заработал сегодня в Видновской клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой. С начала года мы ввели в работу уже 13 рентген-аппаратов общей стоимостью 387 млн рублей. Сегодня в приемном отделении Видновской больницы заработал новый рентген-аппарат, установленный взамен устаревшей техники, отработавшей свое. Новый аппарат будет работать круглосуточно, его планируемая загрузка составляет порядка 80 исследований в сутки. На нём будут обследоваться как те, кто поступает в стационар по скорой помощи, так и пациенты, которые обращаются в приемное отделение самостоятельно», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На ремонт кабинета и установку рентген-аппарата было направлено 29 млн рублей.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.