13 млрд руб предусмотрено на медоборудование в бюджете Подмосковья на 2025 год

На оснащение медицинским оборудованием в Подмосковье в 2025 году предусмотрено 13 миллиардов рублей, в том числе на передвижные комплексы, оборудование для детских учреждений, онкологии, сообщил заместитель министра здравоохранения Московской области Андрей Раздорский.

В четверг в Мособлдуме прошли публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2025 год и плановый период 2026–2027 гг.

Основные расходы системы обязательного медицинского страхования в связи с увеличением субвенции от Федерального фонда выросли более чем на 30 млрд рублей. Расходы на лекарства и расходные материалы, в том числе льготных категорий, увеличились почти на 4 млрд рублей. Также увеличились расходы по обеспечению деятельности государственных учреждений

«Если здесь посмотреть на некоторое снижение расходов, то я заранее хочу сказать, здесь у нас рассматривается вопрос дополнительного увеличения в 2025 году на приобретение оборудования за счет средств налоговых маневров. Это снижает нагрузку на бюджет, но, тем не менее, расходы на приобретение оборудования сохранятся на уровне не ниже 2024-го», — сказал замминистра.

Расходы будут направлены на льготные категории, незарегистрированные лекарственные препараты, лечение туберкулеза, ВИЧ, СПИДа и остальные направления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.