13 мая в МОНИИАГ прошел день открытых дверей для студентов медицинского колледжа

В рамках Дня открытых дверей 13 мая 2024 г. 45 студентов Московского областного медицинского колледжа № 1 посетили МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского. Мероприятие провел главный врач Артур Шахназарян. Он представил участникам фильм об истории института, о его основных направлениях деятельности и пригласил студентов ознакомиться с работой отделений медицинского учреждения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Областной институт акушерства и гинекологии — учреждение с богатой историей, в котором накоплен колоссальный опыт по ведению самых сложных пациентов. Привлечение на работу молодых специалистов — важная часть нашей работы, которая решает задачу не только обеспечения кадрами, но и передачи знаний и умений опытных профессионалов, которые работают в стенах МОНИИАГ», — сказал Артур Шахназарян.

Московский областной медицинский колледж № 1 готовит медицинских специалистов среднего звена по лечебному, акушерскому и сестринскому делу, лабораторной диагностике и другим специальностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.