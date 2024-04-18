125 МРТ-исследований под наркозом провели детям в онкодиспансере Подмосковья в 2023 г

Магнитно-резонансная томография — высокоинформативный метод диагностики. Ее главное преимущество в том, что она обеспечивает более четкую и контрастную визуализацию ряда анатомических зон и мягких тканей. МРТ незаменима во многих сферах медицины и в частности, в онкологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Но учитывая, что длительность исследований от 30 минут и более, также отмечается увеличение времени исследования при применении контрастного усиления, не каждый взрослый и тем более ребенок сможет выдержать такое «испытание». Заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина рассказала, как проходит МРТ маленьких пациентов под седацией.

«Все это время маленький пациент должен неподвижно лежать внутри аппарата. Это сложная задача даже для взрослого здорового человека. Руки и ноги „затекают“, хочется, чтобы процедура быстрее закончилась. Стоит нечаянно пошевелиться — и качество исследования, будет оставлять лучшего. К тому же аппараты для МРТ работают весьма шумно — находится внутри зачастую непростая задача. В нашем диспансере кабинет МРТ оснащен наркозным аппаратом и монитором пациента, что решает данную проблему и позволяет проводить качественные МРТ-исследования с контрастным усилением, без искажения и сокращения протоколов сканирования», — отметила Иманбердина.

В 2023 году пациентам детского возраста было проведено 125 МРТ под наркозом, из них 45 детей было в возрасте от 0 до 3 лет, 80 детей — в возрасте от 3 до 7 лет. Пациенты детского возраста, страдающие онкологическими заболеваниями, проходят в областном онкодиспансере как первичную диагностику рака, так и динамическое наблюдение в процессе лечения, основная масса исследований приходится на МРТ головного и спинного мозга.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.