1214 жителей проверили свое здоровье в августе в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в модуле диспансеризации Видновской клинической больницы, который был открыт более года назад, своё здоровье бесплатно проверили за август 1214 жителей. Диспансеризацию и профилактический медосмотр пройти может каждый гражданин — вне зависимости от прикрепления к поликлинике, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«По отклонениям в ходе обследований часто выявляются случаи повышенного холестерина, фиброзно-кистозной мастопатии и внушающий опасения уровень простатического специфического антигена. Установленные диагнозы позволяют своевременно начать лечение и остановить развитие опасных патологий», — сказала заведующая отделением медицинской профилактики Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Она также добавила, что по выходным жители города могут проверить свое здоровье в парке «Апаринки», как в прошедшие выходные сделали более 20 жителей нашего округа. До конца сентября в мобильном медицинском пункте диспансеризацию можно пройти без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на «Госуслугах».

«84-летний пациент обратился в модуль диспансеризации, чтобы пройти чек-ап здоровья. В ходе опроса терапевтом пожаловался на постоянную слабость. По результату взятого анализа крови у пациента была выявлена анемия. Была немедленно вызвана бригада скорой помощи, которая доставила пациента в состоянии степени средней тяжести в стационар. Характерно, что заболевание протекало без выраженных симптомов, поэтому мужчина не обращался за медицинской помощью. И только при диспансеризации удалось выявить опасное для здоровья и жизни состояние. В настоящее время он уже выписан под амбулаторное наблюдение врачей», — добавила заведующая отделением медицинской профилактики Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.