сегодня в 18:09

12 пенсионеров увезли в больницу с кишечной инфекцией в Новой Москве

Не менее 12 пенсионеров увезли в больницу из пансионата в деревне Пенино в московском районе Троицк. У них, по предварительным данным, нашли кишечную инфекцию, сообщает Mash .

Близким пострадавших пенсионеров говорят, что у них ОРВИ. В больницу якобы отвозят тех, кто болел или взаимодействовал с больными.

Вирус, предположительно, привезли двое зараженных пенсионеров. Они навещали близких.

Ранее вспышка острой кишечной инфекции произошла в школе Невского района Петербурга. Ее нашли у 37 учеников и работников учреждения.

