12 пенсионеров увезли в больницу с кишечной инфекцией в Новой Москве
Фото - © Медиасток.рф
Не менее 12 пенсионеров увезли в больницу из пансионата в деревне Пенино в московском районе Троицк. У них, по предварительным данным, нашли кишечную инфекцию, сообщает Mash.
Близким пострадавших пенсионеров говорят, что у них ОРВИ. В больницу якобы отвозят тех, кто болел или взаимодействовал с больными.
Вирус, предположительно, привезли двое зараженных пенсионеров. Они навещали близких.
Ранее вспышка острой кишечной инфекции произошла в школе Невского района Петербурга. Ее нашли у 37 учеников и работников учреждения.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.