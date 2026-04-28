102 сотрудника работают на подстанции скорой помощи в Долгопрудном

Подстанция скорой медицинской помощи в Долгопрудном объединяет 102 сотрудников и ежедневно принимает около 90 вызовов. 28 апреля, в профессиональный праздник, медики продолжают работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Долгопрудненская подстанция скорой помощи — это команда из 102 человек. Здесь работают врачи, фельдшеры, водители, диспетчеры и технический персонал. В коллективе нет второстепенных ролей: от слаженности действий каждого зависит оперативность и качество помощи пациентам.

Заведующая подстанцией Елена Данилко рассказала, что на линии круглосуточно находятся 6 бригад. В сутки они обслуживают около 90 вызовов, а в год — порядка 28 тыс. Примерно половина обращений относится к экстренным случаям, когда счет идет на минуты.

Сотрудники скорой помощи работают без перерывов и выходных, зачастую без сна и отдыха, когда диспетчерская служба принимает один вызов за другим. В профессиональный праздник медики остаются на посту, продолжая спасать жизни и здоровье жителей города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“, — сказал губернатор.