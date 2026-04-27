10–18% инфарктов и инсультов случаются у молодежи

Врач Юферева: до 18% инфарктов фиксируют у людей младше 45 лет

Доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева заявила, что до 18% инфарктов и инсультов в России происходят у людей младше 45 лет, сообщает Газета.ru .

Врачи фиксируют «омоложение» сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Юферевой, на инсульты у людей 18–45 лет приходится около 10–15% всех случаев. При этом у мужчин в этом возрасте инсульт развивается в 1,5–2 раза чаще, чем у женщин.

Похожая ситуация наблюдается и с инфарктом миокарда. В российской литературе указано, что пациенты младше 45 лет составляют 11–18% от общего числа больных, причем молодые мужчины болеют чаще женщин.

«Именно поэтому меры профилактики играют ключевую роль: контроль уровня артериального давления, холестерина и глюкозы, поддержание оптимальной массы тела, надлежащий уровень физической активности и отказ от вредных привычек способны до 80% снизить риски инфарктов и инсультов. Традиционные факторы риска: курение, высокий уровень холестерина, повышенное давление, недостаточный уровень физической активности, наличие лишнего веса, сахарный диабет и другие», — объяснила врач.

Юферева подчеркнула, что инсульт и инфаркт не являются «случайными» событиями, а чаще становятся итогом длительного воздействия неблагоприятных факторов. Она рекомендовала регулярно контролировать давление, уровень сахара и холестерина, соблюдать режим сна и проходить медицинские осмотры.

