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10 тыс высокотехнологичных операций провели в больницах Подмосковья в 2024 г

В медицинских организациях Московской области проводятся высокотехнологичные операции. Это оказание медицинской помощи с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. В Подмосковье такие операции проводят 37 больниц, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В подмосковных больницах можно получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь по 15 профилям — онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии. Только с начала года высокотехнологичные операции провели свыше 10 тыс. пациентов», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Она добавила, что для оказания медицинской помощи на таком уровне необходимы как современное техническое оснащение больницы, так и профессионализм медицинских специалистов.

К наиболее часто проводимым высокотехнологичным операциям в Подмосковье относятся эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и другие.

Высокотехнологичная медицинская помощь в подмосковных больницах оказывается бесплатно, по полису ОМС. Такое лечение назначит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.