Жуковский готовится к экзаменам и летнему благоустройству

На оперативном совещании под руководством врио главы города Андроника Пака обсудили ключевые вопросы организации летнего периода в Жуковском, сообщили в пресс-службе округа.

Как был отмечено, 1159 девятиклассников сдают ОГЭ в 5 школах города. 610 одиннадцатиклассников готовятся к ЕГЭ в школах № 9, № 12 и № 13. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организованы 3 пункта сдачи экзаменов на дому.

С 9 июня начнут работу летние школьные лагеря для 687 детей.

С начала июня стартуют работы по комплексному благоустройству дворовых территорий на 11 адресах, включая улицы Осипенко, Чкалова и Комсомольскую. В июле запланировано обустройство контейнерных площадок на 8 адресах.

Ведутся работы по демонтажу 42 незаконных торговых объектов. На особом контроле находятся обращения жителей в ЦУР.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.