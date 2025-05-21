Воспитанников центра «Созвездие» познакомили с работой администрации Рузы

Юные гости побывали в муниципальном центре управления регионом и в Рузском архиве, а также пообщались с заместителем Главы Рузского муниципального округа Евгенией Моисеевой.

Ребятам рассказали о том, как работают с обращениями граждан, как ведется работа с документами, насколько важно не только решать не только возникающие проблемы, но и работать над их предупреждением.

«Такие мероприятия крайне важны для подрастающего поколения. Они помогают ребятам определиться с выбором будущей профессии. Возможно, кто-то из них, получив образование, через некоторое время решит трудиться на благо нашего округа в администрации или в каких-либо муниципальных учреждениях. В любом случае, мы всегда рады молодым специалистам!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.