Вологодская область перенимает опыт Центра содействия строительству

В рамках пребывания в Подмосковье состоялась встреча заместителя руководителя министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Валентина Набикова с начальником департамента экономического развития Вологодской области Светланой Астаховой, заместителем начальника управления экономики и сельского хозяйства администрации Череповецкого муниципального района Олесей Спасской, заместителем начальника департамента экономического развития Вологодской области Юлией Ухановой.

Представители ЦСС поделились опытом внедрения разработанной модели взаимодействия при решении задач, связанных с реализацией на территории области приоритетных проектов в строительстве, поддержкой инвесторов и представителей бизнес-сообщества.

Так, с начала 2024 года на сопровождении Центра содействия строительству находятся 3378 проектов, при поддержке ЦСС введены в эксплуатацию 306 нежилых объектов, выданы 680 разрешений на строительство.

Центр содействия строительству помогает застройщикам выходить на этап стройки без барьеров и лишних процедур. За каждым проектом закреплен проектный менеджер ЦСС, который за заявителя, зачастую без его личного присутствия, сопровождает проект на всех его этапах, осуществляет подготовку проектной документации и обеспечивает все необходимые согласования с отраслевыми ведомствами, что способствует выдаче разрешения на строительство в максимально короткие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске нового онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. У нас около 430 тыс. субъектов МСП, и нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“ — заявил Воробьев.

