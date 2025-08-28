В Шатурторфе отчитались о ремонте крыш, дорог и соцобъектов

В 2025 году выполнены работы на трёх многоквартирных домах: отремонтированы скатные крыши по адресам ул. Интернациональная, д. 15/1 и д. 1, а также ул. Афанасьева, д. 4. В более чем 20 домах обновлены входные группы, оштукатурены фасады, отремонтированы ступени и цоколи, проведены работы по устранению протечек крыш. Значительное внимание уделено инфраструктуре: заменены канальные участки трубопровода теплоснабжения протяжённостью 115 метров, реконструирован участок тепловой сети длиной 181 метр. Дорожный ремонт затронул улицы Профсоюзная, Мира, Западная и Красные Ворота. Комплексное благоустройство дворовых территорий проведено у домов 7 и 8 на ул. Лесной, где также установлена новая детская площадка на резиновом покрытии.

На выездной встрече с жителями заместитель главного врача Шатурской больницы Светлана Мастерова рассказала о изменениях в системе здравоохранения, а представитель Минсоцразвития Московской области Мария Четверткова — о мерах социальной поддержки. В ходе личного приёма граждан глава округа поручил решить конкретные проблемы: окосить противопожарный пруд в деревне Тархановка (контроль возложен на замглавы по безопасности Илью Климова) и произвести отсыпку дороги в СНТ «Энергетик». Большинство обращений были отработаны на месте.

Завершилась выездная администрация личным приемом граждан. Свои вопросы шатурторфцы задавали главе округа, его заместителям, руководителям организаций. Каждое обращение зарегистрировано и направлено в профильное ведомство для проработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.