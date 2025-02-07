В правительстве Подмосковья прошло первое заседание общественного совета

В областном правительстве прошло первое заседание общественного совета министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Основная цель — учет интересов гражданского общества при решении вопросов в области жилищного надзора, отрасли обращения с отходами, благоустройства и содержания придомовых территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках первого заседания участники, путем голосования, избрали Председателя Общественного совета — им стал Герой Российской Федерации, член отряда космонавтов Андрей Борисенко.

«Мы создали общественный совет при министерстве в первую очередь для плодотворного общения и обмена опытом. В его состав вошли 14 человек, представляющих разные сферы жизни и отрасли, включая космос. Всех их объединяет общая цель — сделать наш регион лучше. Совместными усилиями мы сможем выявить проблемные зоны и найти эффективные решения для актуальных задач», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Также в состав совета вошли: ветеран СВО, представитель управляющей организации, журналисты, православные священники и общественные деятели. 50% кандидатов было предложено и утверждено министерством, 50% — Общественной палатой региона.

«У этого министерства самое поэтичное название в Подмосковье, поэтому и работа в нем должна быть такой же слаженной и динамичной. Задача общественного совета, в первую очередь, помогать в сближении интересов гражданского общества и органа власти», — отметил заместитель представителя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

Совет состоит из 2-х рабочих групп по:

содержанию территорий МКД Подмосковья;

переработке и вывозу отходов в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродел», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.