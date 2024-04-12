В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий

В Московской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий на шести самых крупных площадках региона в Мытищах, Дубне, Раменском, Долгопрудном, Подольске и Ногинске, сообщили в пресс-службе министерства социального развития региона.

Ярмарка собрала порядка 15 тысяч участников, свыше 230 работодателей и более 8 тысяч зрителей онлайн площадки, где выступил 21 работодатель, а участие приняли почти 2 тысячи человек.

Трехдневный региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства завершили в Раменском округе, где было свыше тысячи посетителей и более 40 организаций. Участниками открытия ярмарки стали уполномоченная по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова, заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова и глава Раменского округа Николай Ханин.

Ксения Мишонова в рамках мероприятия представила совместный проект Женского движения Единой России и Центра занятости населения Московской области. Это Женский клуб, в котором представительницам прекрасного пола помогут осознать себя, выстроить личностное развитие и карьерный трек.

В ведомстве также добавили, что свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства представили ведущие крупные компании Подмосковья, такие как: ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Королёва, машиностроительный завод из Подольска, научно-исследовательский институт «Луч», Лётно-исследовательский институт имени М. М. Громова из Раменского округа. Помимо этого были проведены круглые столы, лекции, мастер-классы, а также представлена выставка продукции самозанятых, получивших выплату на открытие своего дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.

