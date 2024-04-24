В Подмосковье определили лучших специалистов в сфере местного самоуправления

23 апреля депутат Мособлдумы Владимир Барсуков принимал участие в церемонии награждения победителей и призеров конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области — 2023», сообщает пресс-служба депутата.

В Общественной палате Российской Федерации состоялось награждение победителей и призеров мероприятия. Традиционный конкурс совета муниципальных образований Московской области проводился в 16-й раз.

Его целью является выявление и поддержка муниципальных служащих, сотрудников муниципальных учреждений, депутатов представительных органов муниципальных образований, руководителей органов территориального общественного самоуправления, а также старост сельских населенных пунктов, которые достигли успехов в деятельности.

В конкурсе приняли участие представители из 23 городских округов Подмосковья. В финал конкурса вышли 27 номинантов. В ходе очного этапа определены победители в 9 номинациях конкурса.

По итогам конкурса 2023 года лучшим специалистом в сфере ЖКХ стала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Ступино Юлия Клюкина. Лучшим старостой сельского населенного пункта признан Сергей Гвоздев из деревни Ольховка городского округа Ступино.

«Присоединяюсь к поздравлениям моих коллег и выступаю с призывом участвовать в законотворчестве, дабы вместе совершенствовать законодательство и делать все, чтобы местное самоуправление развивалось на достойном уровне» — сказал Барсуков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.