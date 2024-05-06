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Адвокаты арестованного Тимура Иванова попросили перевести его под домашний арест

Адвокаты арестованного по делу о взяточничестве заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова попросили перевести его под домашний арест из СИЗО, сообщает «Коммерсант» .

Защита просит суд отменить решение о заключении его под стражу. Апелляционная жалоба на арест будет рассмотрена Мосгорсудом 8 мая.

«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — заявил адвокат Денис Балуев.

Курировавший работу военно-строительного комплекса министерства обороны РФ Тимур Иванов был арестован в связи с обвинениями во взяточничестве в особо крупном размере. Свои вину замминистра не признал.