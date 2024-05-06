Экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* объявили в розыск в РФ

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков* объявлен в России в розыск по статье Уголовного кодекса, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.

«Аваков Арсен Борисович. Разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

Однако неизвестно, по какой именно статье ведется розыск.

Против Авакова* в 2018 году уже было возбуждено уголовное дело за воспрепятствование свободному осуществлению россиянами избирательных прав на президентских выборах. По информации следствия, он приказал правоохранителям в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не пропускать людей на участки для голосования.

* — внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ