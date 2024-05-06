Tagesspiegel: берлинские пожарные третьи сутки тушат оборонный завод Diehl

Немецкие пожарные третьи сутки тушат горящее здание предприятия Diehl Metal Applications, входящее в оборонно-промышленный концерн Diehl Group, пишет ТАСС со ссылкой на газету Tagesspiegel.

В настоящее время огонь продолжает полыхать, так как к местам воспламенения невозможно подвозить воду. Десять специалистов охраняют завалы здания. В понедельник начнется снос остатков строения.

Точная причина инцидента пока остается неизвестной. Расследование находится на начальном этапе.

СМИ сообщают, что завод занимался производством систем противовоздушной обороны Iris-T, которые поставляются Украине.