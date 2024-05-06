МИД Белоруссии: НАТО может оставить свои войска в Сувалкском коридоре

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник допустил, что НАТО может оставить свой военный контингент в Сувалкском коридоре после завершения учений, пишет РИА Новости .

Журналисты поинтересовались у министра, существуют ли опасения, что дислоцированные в регионе войска Североатлантического альянса могут там задержаться.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — пояснил Алейник.

Глава МИД Белоруссии напомнил о заявлении одного генерала из США, который утверждал, что временно размещенная в Литве часть останется там.

«И это прямое подтверждение того, что, собственно, часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации. Поэтому это очевидный факт», — добавил министр.

Совместные учения по отработке обороны Сувалкского коридора начались в Литве в конце прошлого месяца. В нем принимают участие литовские военные, солдаты из Польши, США и Португалии.