В Истре продолжается ремонт дорог протяженностью 2,8 км по нацпроекту БКД

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Истре дорожники ремонтируют более 2,8 км покрытия региональной дороги «Волоколамское шоссе — Бужарово — Савельево — Румянцево» от остановки «Никулино» до улицы Советской, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Участок ремонта обеспечивает подъезд к историческому центру города местных жителей и многочисленных туристов, приехавших посетить Ново-Иерусалимский монастырь и музей Новый Иерусалим. Дорога также является подъездом к городскому парку, музыкальной школе, городскому суду, стадиону «Истра», церкви Николая Чудотворца и мемориалу Великой Отечественной войны», — рассказали в ведомстве.

В связи с интенсивностью движения ремонтные работы проводятся преимущественно ночью, а укладка покрытия выполняется с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. В ближайшее время дорожные службы укрепят обочины и нанесут разметку.

«Истра является одним из округов-лидеров по объему работ, там заменят больше 40 км покрытия на 10 региональных дорогах по нацпроекту. Ремонт одной региональной дороги уже завершили — покрытие обновили на ул. Главной в Дедовске», — добавили в Минтрансе Подмосковья.

Например, самый протяженный участок ремонта — от А-108 до деревни Савельево, где уложат почти 9,9 км нового дорожного полотна, а более 8,8 км обновят на участке, соединяющем деревни Исаково, Лобаново и Лешково. Порядка 4 км покрытия заменят от дома № 41 в деревне Лешково до д. Новинки на дороге «М-9 «Балтия» — Веледниково — Лешково». Также по выбору жителей отремонтируют участок подъездной дороги к деревне Шаблыкино.

На муниципальной сети к осени отремонтируют больше 30 дорог, 7 из них выбрали жители путем голосования на портале «Добродел»: ул. Монастырскую в д. Никулино, ул. Жемчужную в д. Красновидово, ул. Школьную в д. Рубцово, ул. 1-ую Окружную в п. Глебовский, а также дорогу в д. Борисково и пос. Речфлот в г. Дедовске.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.