В пятницу в стенах научно-технологического центра Сколково прошел XIX Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов выступил с докладом о важности вовлечения стройотходов во вторичный оборот и рассказал об опыте Подмосковья в сфере обращения со строительными отходами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В московской агломерации идет активное жилищное строительство. В связи с этим появилась необходимость в правильной утилизации и вторичном применении строительных отходов. С 2021 года в регионе было переработано 117 млн куб. м стройотходов. Заинтересованность бизнеса в этом направлении растет. С каждым годом открываются новые комплексы по переработке строительных отходов. Сейчас на территории Подмосковья их 89», — отметил Фирсов.

После переработки, бетон, пластик и древесина получают вторую жизнь. Так, из полученного в результате переработки вторичного щебня на предприятиях-переработчиках в регионе производят декоративный материал и бетонные блоки, также его используют при заливке фундаментов и дренажей, обустройстве дорог. Из древесных отходов получают ДСП и ДВП плиты, топливные брикеты, арболитовые блоки. Вторичный пластик используется при изготовлении пенополиэтилена, а также изделий для благоустройства территорий: урн, лавочек, заборов, клумб, столбов освещения, которые уже сейчас отлично вписываются в ландшафты подмосковных парков.

К 2030 году по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» планируется увеличение показателей по использованию вторичных материальных ресурсов в регионе. На текущий год около 66% от общего объема стройотходов утилизируется, из них 20% идет на вторичную переработку, к 2030 году ожидается их увеличение до 85% и 40%. Ключевыми отраслевыми программами являются: промышленное производство, сельское, использование альтернативного топлива в промышленном производстве, строительство и ЖКХ.

«Помимо плюсов переработки строительных отходов во вторичные материальные ресурсы, существуют и сложности в данном направлении. Некоторые товары из вторичных ресурсов запрещены к применению или не указываются в существующих нормативных документах, перечень товаров минимален, нет механизма подтверждения, что продукция действительно произведена из вторичных ресурсов. На рынке пока еще малый ассортимент товаров из ВМР и отсутствует компенсации для производителей. Кроме того, есть и пробелы в законодательной базе. Мы со своей стороны стараемся решить данные вопросы, взаимодействуя с другими ведомствами и правительством страны, для того чтобы больше отходов, образуемых в регионе, было вовлечено во вторичный оборот», — подытожил Фирсов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.