Первый муниципальный фестиваль «Время выбрало нас!» прошло в Домодедово

Более 130 активистов первичных отделений «Движения Первых» образовательных учреждений округа встретились сегодня на первом муниципальном фестивале «Время выбрало нас!» в Домодедове, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На двух фестивальных площадках ребята познакомились с работой медиацентров, поделились опытом и особенностями своей деятельности в области журналистики и медиа. А потом у них была уникальная возможность задать свои вопросы гостям фестиваля: депутату Московской областной Думы Олегу Владимировичу Жолобову и двукратной чемпионке Европы, двукратной чемпионке России, члену Олимпийской сборной команды по боксу Юлии Вадимовне Чумгалаковой.

Ребят интересовали не только спортивные достижения гостей, но и как стать полезным своей стране, как выбрать правильный путь и не свернуть с него.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.