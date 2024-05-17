Гжельский фарфоровый завод представил арт-объект на неделе интерьера и дизайна

На московской неделе интерьера и дизайна, открывшейся 16 мая, представлена арт-инсталляция, автором которой является Гжельский фарфоровый завод, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках экспозиции представлены работы производителей и дизайнеров не только из России, но и из зарубежных стран. Гжельским фарфоровым заводом создан бело-синий стенд, где выставлены фарфоровые изделия, расписанные гжельскими художниками вручную.

Гжельский фарфоровый завод является передовым предприятием по реализации традиционного гжельского фарфора с ручной росписью. Каждое изделие завода носит фирменное клеймо и личную подпись художника. В ассортименте предприятия находится свыше 700 видов продукции: столовая посуда, предметы интерьера, скульптура, сувениры, а также уникальные изделия.

Московская неделя интерьера и дизайна проходит в ЦВЗ «Манеж» до 19 мая. В рамках программы компании представляют свою продукцию по различным направлениям: от мебели и интерьерных решений до строительных и отделочных материалов. Посетители выставки могут приобрести декор и товары для дома, оценить стенды от международных участников, инсталляции российских художников, а также принять участие в тестировании различных отделочных материалов.

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